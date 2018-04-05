Москва, 5 апреля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. После выхода данных по запасам нефти в США 4 апреля нефтяные фьючерсы предприняли попытку к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК ТелеТрейд Александр Егоров.

lalabell68 Нефть

Североморская смесь Brent достигала отметки $68,20 за баррель после того как снижалась до уровня $66.55 за баррель.

«Однако движение не получило дальнейшего развития. Восходящий импульс захлебнулся в районе краткосрочного трендового индикатора, который после отбоя цены вниз, сохранил направление вниз», — пояснил Егоров.

С точки зрения этой технической модели, коррекционное восстановление закончилось и вероятно продолжение дальнейшего ослабления курса нефти.

«До конца текущей недели цена Brent может снизиться в район $67,35 за баррель, а затем продолжить ослабление к уровню $65,85», — считает эксперт.

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