Вашингтон, 5 апреля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Астрономы из США пришли к выводу, что в центре Млечного Пути вокруг сверхмассивной чёрной дыры могут располагаться ещё несколько десятков чёрных дыр. Об этом сообщается в журнале Nature.

Luxfon.com Космос

Учёные из Колумбийского университета провели анализ данных, которые были собраны рентгеновским космическим телескопом «Чандра». Они пытались обнаружить двойные системы, содержащие чёрные дыры в окрестностях центра Галактики.

В результате исследования было найдено 12 рентгеновских источников, которые находятся на расстоянии до трёх световых лет от сверхмассивный черной дыры. Они интерпретируются как маломассивные рентгеновские двойные системы, содержащие черные дыры звездной массы.

Отмечается, что половина из этих источников являются переменными. Не исключено, что они содержат не чёрные дыры, а миллисекундные пульсары.

При этом эти данные исследователей согласуются с теоретическими предсказаниями о концентрации чёрных дыр в центре Галактики. Предположительно, всего в этой области может быть около 300−500 чёрных дыр в маломассивных двойных системах и до 10 тысяч одиночных чёрных дыр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные заявили, что Млечный путь продолжает расти со скоростью 500 метров в секунду.

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