Лондон, 5 апреля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Северная Корея в течение следующих 18 месяцев сможет создать такие баллистические ракеты, которые смогут достигнуть территории Соединенного Королевства, отметили авторы доклада избранного комитета по вопросам обороны палаты общин Великобритании, сообщает 5 апреля телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

По их данным, подобные ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками, удар которых страна не сможет остановить в случае нападения.

«Разумным будет предположение, что Северная Корея уже может достать до Соединенного Королевства с помощью баллистических ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками», — говорится в докладе.

«В любом случае страна почти абсолютна уверена в том, что получит такой потенциал в течение следующих 18 месяцев, если продолжит развитие своей ракетной программы нынешними темпами», — добавили они.

В межпартийном комитете подчеркнули, что хотя Пхеньян пока не продемонстрировал возможность оснащать свои баллистические ракеты ядерными боеголовками, он все же за последние два года добился «значительного успеха» в своей ракетной программе. При этом они указали на «крайне низкую вероятность» ядерного удара КНДР по островному государству ввиду того, Пхеньян в большей степени склонен угрожать США.

В свою очередь, авторы доклада указывают на то, что намного вероятнее осуществление Пхеньяном кибератаки с помощью вирусов, таких как WannaCry.