Ярославль, 5 апреля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Главный врач ярославской больницы им. Соловьёва Александр Дегтярев стал советником директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, главврач ярославской больницы имени Соловьева отработал в этом учреждении 45 лет. Но в прошлом году Госдума приняла закон, устанавливающий возрастное ограничение в 70 лет для работы на должностях руководителя и замов государственной медицинской организации. Александру Дегтяреву в этом году исполнилось 71 год. 4 апреля у Александра Дегтярева закончился контракт, и он не был продлен.

City-yar.ru Александр Дегтярев

Тот опыт, который есть у Александра Александровича, будет и дальше востребован. Мы предложили ему остаться главным травматологом Ярославской области и стать советником директора департамента, и я очень рад, что он согласился», — сказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Александр Дегтярев сказал нашему корреспонденту, что он, как главный травматолог области, возглавит консультационный центр больницы им. Соловьева.

Этот центр работает давно, но мы будем расширяться и давать больше консультаций. Так что я из больницы никуда не ухожу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дегтярев.

Кроме этого, экс-главврач является депутатом муниципалитета 7 созыва