Москва, 5 апреля, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ужесточение контроля за отдыхом детей, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля. Инициатива доработана ко второму чтению.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

Предлагалось ввести новую форму общественного контроля за работой региональных органов исполнительной власти по организации детского отдыха. Ко второму чтению парламентарии уточнили, что обращения родителей по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной власти субъектов РФ в письменной форме или в форме электронных документов, и ответы на жалобы подлежат размещению на официальных сайтах этих органов власти. Размещение обращений и ответов позволит родителю или другому заинтересованному лицу оценить качество услуг. При этом прописывается, что такие публикации не должны содержать персональные данные заявителей и детей.

Кроме того, законодательством субъекта РФ могут устанавливаться положения, предусматривающие сокращенные сроки рассмотрения обращений родителей по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

С принятием закона во всех регионах на сайте регионального правительства должен быть размещен реестр организаций, имеющих допуск обеспечивать летний отдых детей.

Минобрнауки разработает типовой договор на отдых, который обязательно должен заключаться с семьей.

Во всех регионах будут утверждены и размещены также в открытом доступе рекомендованные туристические маршруты для детей, находящихся в организациях оздоровления и отдыха и для самоорганизованного отдыха.