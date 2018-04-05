Барнаул, 5 апреля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Короткая передышка с паводком, которую принесло в Сибирь похолодание, закончилась. Температура воздуха сегодня, 5 апреля, начала подниматься до плюсовых температур, а это значит, что новые подтопления территорий не за горами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Altairegion22.ru Наводнение на Алтае

По данным службы Росгидромета, резкое потепление неблагоприятно скажется на гидрологической обстановке в центральной части Сибири. Осложнения возможны в республиках Алтай, Хакасия, Тува, а также на территории Алтайского, Красноярского краёв, в Кемеровской области.

«В период с 6 по 9 апреля температура воздуха повысится до +10 +15 градусов, местами до +18, что вызовет интенсивное снеготаяние и разлив малых рек. В регионах возможны подтопления склоновыми стоками низменных участков местности, населённых пунктов, мостов и дорог. Аэромобильные группировки и авиация МЧС России на территории Сибири переведены в режим повышенной готовности», — отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На территории Алтайского края остаются подтопленными около 300 приусадебных участков и шесть частных жилых домов в 25 населённых пунктах и восьми муниципальных образованиях края. На всех подтопленных территориях работают силы и средства МЧС России, а также службы территориальной подстистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Введён режим чрезвычайной ситуации.

В соседней Республике Алтай между тем обстановка пока спокойная.

«Снегопад, выпавший на днях, не оказал сильного влияния на паводок. Но в связи с потеплением наиболее сложная обстановка может сложиться в двух районах — Турочакском и Чойском. Все силы и средства продолжают функционировать в режиме повышенной готовности», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Евгений Болтунов.

В Кузбассе вскрытие рек ещё не произошло, но уже есть забереги, закраины и подвижка льда. По словам специалистов, дальнейшее развитие паводковой обстановки будет зависеть от погодных условий. Предполагается, что вскрытие рек произойдёт в ближайшие выходные.

Первые противопаводковые мероприятия начались в Красноярском крае. Накануне, 4 апреля, взрывные работы были проведены в русле реки Кан в Зеленогорске. Вверх по течению (на участке от Красноярской ГРЭС-2 до поворота на Зеленогорск) ледокольные работы осуществляют на Красноярской ГРЭС-2.

«Подтоплений в населённых пунктах нет, жизнедеятельность в населённых пунктах не нарушена», — отмечают красноярские спасатели.

Гидрологическая обстановка в Хакасии стабильна, но без подтоплений талыми водами не обошлось. Откачка воды с четырёх приусадебных участков проводилась в селе Аскиз. В Новотроицком поселении подтопленными остаются 13 домовладений и 36 приусадебных участков, в Бондарево — 40 участков. Воду откачивают мотопомпами, пояснили в ГУ МЧС РФ.

В Туве сейчас закрыты все ледовые переправы. На контроль взята обстановка с подтоплением талыми водами в поселке Каа-Хем Кызылского района: поток склоновых вод там уменьшился, но спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России в целях оказания помощи пострадавшему населению поселка продолжают нести дежурство.

Напомним, в 2018 году Алтайский край стал первой сибирской территорией, пострадавшей от паводка. Из-за резкого потепления, случившегося конце марта, в зону подтопления попали 1 825 приусадебных участков, 467 жилых домов с населением 1 240 человек.