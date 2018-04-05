Ярославль, 5 апреля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области выдало предостережение мэрии Ярославля в связи с заявлением мэра Владимира Слепцова на общегородском совещании 12 января. Об этом говорится в ответе Ярославского УФАС на официальный запрос редакции ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэрия Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на совещании мэр потребовал, чтобы все управляющие компании города перешли на обслуживание в один расчетный центр во исполнение указа губернатора. Таким центром в Ярославской области является АО «ЯрОоблЕИРЦ». Слепцов потребовал от своих подчиненных обеспечить переход всех управляющих компаний города на работу с ЕРЦ с февраля 2018 года, привлекая к этому процессу прокуратуру и жилищную инспекцию.

«Ярославским УФАС России в порядке, предусмотренном ст. 25.1 «О защите конкуренции», было выдано предостережение мэрии города Ярославля в целях предупреждения возможного нарушения антимонопольного законодательства в случае реализации озвученных на общегородском совещании планируемых действий», — сообщила в ответе на запрос ИА REGNUM временно исполняющая обязанности руководителя Ярославского УФАС Елена Гудкевич.

При этом о наказании кого-либо за планирование незаконных действий, судя по ответу, речи не ведется.

Таким образом получается, что в действиях мэра Ярославля, потребовавшего от подчинённых оказать давление на управляющие компании, УФАС нарушения закона не видит, а исполнение этого требования будет считать преступлением.