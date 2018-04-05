Калуга, 5 апреля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» намерена продолжить снижение производственных издержек и потерь, а также эффективно использовать имеющихся производственные мощности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия 5 апреля, программа реализации принципов и методов бережливого производства на 2018 год на предприятии уже утверждена.

Фото пресс-службы Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» В цеху

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Мероприятия будут проведены во всех научно-производственных комплексах предприятия. В частности, после техперевооружения участка стекловарения с применением принципов бережливого производства планируется снизить потери на перемещение инструмента на 20 км за год и уменьшить энергопотребление на 50%, а также оптимизировать производственный процесс. Это позволит повысить производительность подразделения в 1,4 раза.

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Также повышать эффективность производства на предприятии будут с помощью дополнительного обучения персонала и вовлечения сотрудников в процесс непрерывных улучшений, в том числе и за счет участия в разработке рационализаторских предложений. В 2018 году предполагается обучить как на внутренних, так и внешних курсах по бережливому производству порядка 100 сотрудников, при этом 25% обучающей программы составят практические занятия.

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Планируются и мероприятия по улучшению условий труда работников. В 2018 году будут проведены ремонты нескольких санитарно-бытовых помещений. Также откроется новый пункт приёма пищи.

«Экономический эффект от внедрения предложений по улучшению составил более 12 млн рублей по итогам 2017 года», — уточнил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Напомним, ОНПП «Технология» внедряет лучшие практики интенсификации производства c 2012 года. За это время обучение прошли более 300 сотрудников.