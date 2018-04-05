Вашингтон, 5 апреля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Учёные из США обнаружили, что жители страны забыли, как правильно пишется печатная буква «g». Об этом сообщается в Journal of Experimental Psychology.

blickpixel Буквы

Отмечается, что строчная буква «g» имеет два варианта написания. Вариант с петлей в нижней части буквы, как правило, используется в шрифтах для печатных изданий и текстовых редакторов.

Однако о существовании такого варианта вспомнили лишь двое из 38 респондентов. При этом только один из них смог правильно написать эту букву.

Затем исследователи предложили 25 добровольцам определить, какой из четырёх вариантов написания буквы является правильным. С этим заданием справились всего семь участников.

Как отмечают авторы, такие результаты могут быть объяснены тем, что люди перестали писать «g» от руки. При этом неизвестно, как обстоят дела с другими буквами.

По словам учёных, существует опасение, что в будущем у детей могут возникнуть проблемы с освоением чтения из-за отказа писать от руки.

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