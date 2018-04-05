Москва, 5 апреля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Жители России стали более положительно оценивать экологическую обстановку в стране. Так, если в 2009 году положительно отзывались о состоянии окружающей среды в месте своего проживания 39% опрошенных, то в 2018 году их число выросло до 59%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

При этом, по мнению большинства граждан РФ, экологические проблемы в стране существуют.

Так, наиболее острые экологические проблемы — это загрязнение воздуха заводами (16%), мусорные свалки (11%), несвоевременная уборка, вывоз мусора (10%).

20% респондентов считают, что первоочередных экологических проблем на сегодняшний день в России нет.

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Четверть жителей России (25%), оценивая обстановку в том месте, где они проживают, сообщили, что экологическая ситуация улучшилась, 27% заявили, что ситуация ухудшилась.

Прежде всего, положительные изменения отмечаются в сфере охраны лесов, зеленых зон и парков (37%), чистоте территорий (37%), негативные — в состоянии водоемов, чистоте питьевой воды (31%).

Но большинство российских граждан уверены в улучшении состояния экологии в стране. Если в 2017 году так думали 17% опрошенных, что в 2018 году их число выросло до 29%.

Опрос проведен 24−25 марта 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин указом утвердил Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года.

В тексте документа говорится, что в России ежегодно в среднем регистрируется порядка 950 опасных гидрометеорологических явлений, ущерб от них может достигать около 1% ВВП.

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