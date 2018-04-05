Ярославль, 5 апреля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов уже три месяца не проводит личного приема граждан. Не намерен он это делать в апреле, нет записи и на май, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Ольги Красновой Жители пытаются записаться на прием к губернатору

О том, что они уже не один месяц не могут попасть на личный прием к главе Ярославской области, нашему информагентству рассказала представитель обманутых дольщиков Ольга Краснова.

«Запись на прием к губернатору ведется в первые три рабочие дня каждого месяца. Мы пытаемся это сделать уже три месяца. И вот в очередной раз мы приходим в апреле в правительство, вновь пытаемся записаться, а нам говорят: вы записывайтесь, мы обращение ваше примем, но личного приема не будет. Так было в марте, так было в феврале. Мы просим — так запишете нас тогда на май. А нам говорят — а мы не знаем, будет ли вообще прием в мае», — поясняет Ольга Краснова.

По ее словам, жителей отсылают к представителям губернатора в районах области. Те же не проявляют большой оригинальности и просят «писать письма».

«Так я вам покажу ответ на наше поданное заявление с просьбой о встрече с губернатором. В ответе — сплошная «вода». Мол, согласно таким-то документам личная встреча с губернатором проводится согласно таким-то документам. Поэтому на основании таких-то документов пишите обращение. Это маразм какой-то! Мы в реальности живем или нет? Мне кажется, в советские времена легче было достучаться до руководства региона. А сейчас получаем одни отписки, наши обращения отправляют к начальнику департамента строительства, на которого мы и жалуемся», — говорит представитель обманутых дольщиков.

Причем, судя по всему, увидеть Дмитрия Миронова и пообщаться с ним нет возможности у всех жителей: как подтвердили нам в региональном правительстве, личный прием губернатором не проводится с января месяца. Правда, пояснили, что 28 февраля глава региона встретился с жителями «глубинки» по итогам своих выездов в районы, но это было не в рамках записи на личный прием граждан.

Почему так происходит — из-за огромной занятости главы региона или из-за того, что ему мало интересны проблемы жителей, мы попытаемся выяснить в региональном правительстве. Правда, особо на успех не рассчитываем — для СМИ губернатор также практически недоступен, если не считать его единственную за год пресс-конференцию.