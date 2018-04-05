Московские мусоровозы разгружаются на ярославском полигоне Скоково
Ярославль, 5 апреля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. На ярославском мусорном полигоне «Скоково» третий день выгружают свой мусор машины из Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.
«Я приехал сегодня с утра на полигон и лично видел своими глазами, как выгружаются четыре мусоровоза. Поговорил с водителями, и они рассказали, что третий день возят мусор к нам из столицы. Они же рассказали, что раньше в сопровождении ОМОНа выгружали мусор в Ядрово. Люди не пускали мусоровозы, а омоновцы разгоняли протестующих» — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.
Полигон «Скоково» принадлежит Ярославскому муниципальному району. Глава района Николай Золотников сказал корреспонденту ИА REGNUM, что не в курсе ситуации, пояснив, что в рамках финансово-хозяйственной деятельности полигон может заключать договоры на утилизацию отходов с кем пожелает. Золотников посоветовал обращаться на сам полигон.
Между тем лидер ярославских коммунистов призвал всех прийти 5 апреля на одиночные пикеты против вывоза столичных отходов в Ярославль на Советскую площадь.