Ярославль, 5 апреля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. На ярославском мусорном полигоне «Скоково» третий день выгружают свой мусор машины из Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Александр Воробьев Мусоровозы из Москвы на подъезде к ярославскому полигону «Скоково»

«Я приехал сегодня с утра на полигон и лично видел своими глазами, как выгружаются четыре мусоровоза. Поговорил с водителями, и они рассказали, что третий день возят мусор к нам из столицы. Они же рассказали, что раньше в сопровождении ОМОНа выгружали мусор в Ядрово. Люди не пускали мусоровозы, а омоновцы разгоняли протестующих» — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Полигон «Скоково» принадлежит Ярославскому муниципальному району. Глава района Николай Золотников сказал корреспонденту ИА REGNUM, что не в курсе ситуации, пояснив, что в рамках финансово-хозяйственной деятельности полигон может заключать договоры на утилизацию отходов с кем пожелает. Золотников посоветовал обращаться на сам полигон.

Между тем лидер ярославских коммунистов призвал всех прийти 5 апреля на одиночные пикеты против вывоза столичных отходов в Ярославль на Советскую площадь.