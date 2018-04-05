Москва, 5 апреля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию новых газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» серьёзным образом отразится на транзите газа через Украину. Как заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире «Первого канала», о полном прекращении транзита голубого топлива через сопредельное государство речи не идёт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

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Однако объёмы транзитного газа будут уже менее значительными. Они сократятся до 10−15 млрд кубометров в год. Это в шесть-девять раз, уточнил Миллер.

«Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины», — пояснил председатель правления «Газпрома».

По словам Миллера, если Украина будет готова и дальше сотрудничать, то условия транзита российского газа через её территорию будут изменены, однако не на тех условиях, которые продиктованы в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже.

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"Украина в случае полной реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» становится закрывающим поставщиком. Даже если построить обходные газопроводы и если закупки европейцами газа будут на уровне 2017 года, то полностью отказаться от Украины невозможно», — прокомментировал ведущий эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков. Слова эксперта цитирует RT.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,637 млрд в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. «Газпром» категорически не согласился с этим. Уже 1 марта российская корпорация вернула «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки газа, а также заявила о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Добавим, что по итогам 2017 года транзит российского газа через Украину составил рекордный за последние восемь лет объём — 93,5 млрд кубометров. Годом ранее через территорию Украины транзитом прошло 82,2 млрд кубометров газа — на 23% больше, чем в 2015 году.