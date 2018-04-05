Кубинка, Московская область, 5 апреля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. О готовности России действовать в международной сфере на основе честности и равноправии со всеми партнерами сообщил 5 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Россия готова к честной, открытой, равноправной и взаимоуважительной работе со всеми, кто искренне заинтересован в общем мирном будущем и процветании человечества», — сказал Лавров.

Он добавил, что у западных политиков, которые пытаются добиться преимуществ за счет России, в конечном счете ничего не получится. Руководителям западных стран, по словам министра, придется понять, что «безопасность в мире в целом должна быть равной и неделимой».

При этом Москва не навязывает своих политических убеждений, но продолжит отстаивать собственные интересы, суверенитет и независимость.

Напомним, Московская конференция по международной безопасности является ежегодным мероприятием, организованным министерством обороны России. Целью мероприятия является наращивание взаимодействия ведомствами разных стран для противодействия мировым угрозам.

Читайте также: На Конференцию по международной безопасности съехались делегации 95 стран