Москва, 5 апреля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Обязательная маркировка продуктов питания и товаров массового потребления увеличит их стоимость и поэтому не должна быть насильной и «механической». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Минпромторг готовит список товаров, обязательных к маркировке, пишут «Ведомости». Так, в список таких товаров могут попасть как товары массового потребления — духи, шины, пальто, постельное белье и бытовая химия, так и продукты питания — рис, макароны, кофе, чай, мясные и рыбные продукты, детское питание, а также воды, соки и пиво. Между тем финального перечня товаров к обязательной маркировке в правительстве РФ пока нет. По словам Емельянова, при его составлении чиновникам стоит ориентироваться в первую очередь на потребность отрасли.

«К координации этой идеи нужно подходить выборочно и исходить из потребности отрасли. Допустим, с шубами, которые сегодня обязательны к маркировке, — этого хотели представители самой отрасли, и у них это получилось. Что касается парфюмерии, то на этом рынке львиную долю составляют очень дешевые товары, где подделок очень мало», — отметил Емельянов.

С его точки зрения, нет необходимости в том, чтобы вводить маркировку в отрасли, где мало подделок. Кроме того, цены на товары от введения обязательной маркировки могут сильно вырасти, опасается депутат.

«Если эту марку вешают на шубу, то ее цена увеличивается на долю процента. А если эту марку вешать, скажем, на парфюмерию фабрики «Свобода», которая стоит 25−30 рублей, то цена такой продукции сразу увеличится на несколько процентов. То есть мы бьем по бедным людям, по потребителям. Зачем?» — указал Емельянов.

Что касается продуктов питания — то к их маркировке тоже стоит подходить с точки зрения целесообразности, уверен депутат. Так, например, алкоголь уже подпадает под ЕГАИС, и двойная маркировка для него точно не нужна.

«Есть продукты питания, которые подделывают, — скажем, воды. А есть крупа, которую никто не подделывает, — зачем на нее вешать маркировку? Механического подхода тут быть не должно, во главе угла должно быть не желание чиновников, а желание самой отрасли — если в ней много контрафакта, если есть фальсификат и маркировка необходима, то надо идти навстречу отрасли. Но насильно отраслям навязывать такие нововведения не стоит», — считает Емельянов.