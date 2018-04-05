Ярославль, 5 апреля, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Сквер на площади Мира в Ярославле, благоустройство которого вызвало резкую критику губернатора Дмитрия Миронова в адрес мэра Владимира Слепцова, продолжает разрушаться. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сквер на площади Мира в Ярославле

Гнев общественности, а затем и губернатора, вызвало разрушение облицовки фонтана, который ремонтировали в конце 2017 года по проекту «Решаем вместе». Одновременно была уложена плитка на пешеходных дорожках. Спустя три месяца после укладки она тоже начала разваливаться.

Сквер на площади Мира в Ярославле

Разрушения, судя по всему, произошли из-за движения грунта. Плитку укладывали зимой, возможно, не была сделана качественная подложка из смеси цемента и песка.

Сквер на площади Мира в Ярославле

Заметно, что плитка и уложена кое-как. В ряде мест провалы и разрушения только намечаются.

Сквер на площади Мира в Ярославле

Сквер на площади Мира в Ярославле

Стоимость работ в сквере, по словам губернатора Дмитрия Миронова, составила 10 млн рублей. Работы были приняты мэрией города и оплачены.

Отметим, что сквер в парке Мира — не единственный такой объект, отремонтированный по проекту «Решаем вместе». Ситуация в Бутусовском парке, конечно, лучше, однако просадки грунта там тоже заметны.

Бутусовский парк в Ярославле

Бутусовский парк в Ярославле

В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что укладка плитки вокруг фонтана в сквере на площади Мира не была принята и оплачена в рамках контракта.

«Подрядчик не успел выполнить эти работы в срок, кроме того, резко ухудшилась погода, которая не позволила все доделать. Подрядчик переделает все это за свой счет, когда позволит погода — ночная и дневная температура будет выше нуля», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

В мэрии ИА REGNUM представили служебную записку, из которой следует, что приняты и оплачены были работы по демонтажу старых конструкций фонтана и элементов благоустройства, замена сетей канализации и водоснабжения, электрооборудования. Что же касается тротуарной плитки, то, как говорят в мэрии, принято и оплачено только устройство основания плитки. Сама же плитка была уложена временно «с целью сохранения основания».