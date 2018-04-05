Челябинск, 5 апреля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Челябинской области подведены первые итоги проверок торгово-развлекательных центров. В 45 из 46 уже проверенных ТРЦ выявлены нарушения правил противопожарной безопасности, а с 2015 года, со времени последних проверок, ситуация практически не изменилась.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка огнетушителей

Как отмечает начальник регионального управления МЧС России Юрий Буренко, проверки пожарной безопасности идут с 27 марта и завершатся 11 апреля. Им предстоит подвергнуть 573 организации, среди которых ТРЦ, досуговые детские организации и другие места с массовым пребыванием людей. Уже проверено 170 объектов — 30% от запланированного. Среди них 46 торгово-развлекательных центров. При этом в 45 ТРЦ было найдено 980 нарушений.

Были проверены в том числе и 17 торгово-развлекательных комплексов и центров Челябинска. На них пришлось 604 нарушения.

«Выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле руководителей организаций за соблюдением и своевременным выполнением комплекса необходимых противопожарных мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов», — заявил Юрий Буренко губернатору Борису Дубровскому.

Глава областного управления МЧС также добавил, что последние проверки ТРЦ региона были в 2015 году. И за последние три года ситуация с нарушениями не изменилась. Нарушений выявлено почти столько же, сколько было в 2015 году.

Как пишет издание LentaChel.Ru, больше всего нарушений нашли в ТРЦ «Куба».

А 4 апреля руководители «Кубы» и других крупнейших ТРЦ города, таких как «Родник», «Алмаз» и «Горки», были вызваны на заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава региона Борис Дубровский выразил обеспокоенность тем, что за последние три года нарушения, выявленные в ТРЦ весной 2015 года, так и не были исправлены, хотя времени для этого было более чем достаточно.

Дубровский потребовал от руководителей ТРЦ в кратчайшие сроки устранить все нарушения. Последние пообещали это сделать. А у наблюдателей после информации о том, что нарушения 2015 года практически не были исправлены, возникли вопросы. Насколько эффективны проверки, если после них ничего не меняется, недоумевают граждане.

«Проверяй, не проверяй — итог один… Слова губернатора здесь не помогут», — полагает один из уральцев.

Есть у людей и вопросы в связи с ситуацией вокруг ТРЦ «Хоум», который был закрыт 29 марта. В 2016 году выяснилось, что комплекс работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. Закрыть его удалось лишь через два года. Более того, изначально районный суд отказал прокуратуре в закрытии ТРЦ, и только 1 марта 2018 года Челябинский областной суд отменил решение райсуда и постановил прекратить работу ТРЦ. Это новое решение было исполнено спустя почти месяц.

Ранее по теме: В Челябинске торгово-развлекательный центр несколько лет работал нелегально

«Можно ли при такой системе реагирования говорить о безопасности?» — с тревогой спрашивают граждане.

Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» возник пожар. 64 человека, среди которых 41 ребёнок, погибли. А 26 марта Генеральная прокуратура инициировала проверки ТРЦ по всей стране.

Также выяснилось, что во многих регионах, как, например, в Челябинской области, такие объекты не проверяли с 2015 года, воспользовавшись надзорными каникулами. Уже первые проверки выявили массу нарушений.