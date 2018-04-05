Екатеринбург, 5 апреля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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«Решение о возбуждении уголовного дела принято с учётом необходимости наиболее тщательного и всестороннего выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикации СМИ, в том числе, проверки сведений о возможных фактах обналичивания денежных средств, принадлежащих детям-сиротам, о продаже закреплённого за ними недвижимого имущества и о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района города Екатеринбурга при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в приёмную семью», — сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информация о возможных противозаконных действиях сотрудников «Специализированного дома ребёнка» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появилась в публикации The Insider.

Потенциальные опекуны сообщили журналистам, что для ускорения процедуры принятия ребёнка под опеку сотрудник социальной защиты потребовала у них денежные средства в размере 80 тыс. рублей. При этом в публикации были указаны и другие возможные нарушения прав несовершеннолетних и граждан, которые намеревались взять детей под опеку.

По мнению специалистов, факты коррупции чиновников, которые передают детей под опеку вполне могут иметь место. Дело в том, что на содержание детей-сирот государство выделяет значительные суммы. Общественники уверены, что «коммерциализация» социальной сферы неизбежно будет привлекать нечистых на руку людей. Причём это могут быть не только чиновники, но и потенциальные опекуны.