Село Кирябинское, Башкирия, 5 апреля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Ждать весну в горах Башкирии в этот раз пришлось долго. Снег только-только начал таять, а по заледенелой реке ещё ходить безопасно, вода идёт только по верху. Но уже бегут быстрые ручьи, дети запускают в них кораблики и спешат следом, следя, как стремительно они уплывают к реке.

ИА REGNUM За забором — вкусная сухая трава

ИА REGNUM Дети запускают кораблики

ИА REGNUM Тут уже быстрое течение — догнать!

ИА REGNUM Весенняя слякоть

Особенно сильно таяния снега и свежей зелени ждут коровы и их хозяева. Животные изголодались и с удовольствием едят даже показавшуюся кое-где из-под снега прошлогоднюю траву.

ИА REGNUM За забором — вкусная сухая трава

ИА REGNUM На холме больше солнца, там уже почти стаял снег

Река только начинает оживать. Вода идёт поверху, под нею лёд толщиной с человеческий рост. Ходить по ней пока абсолютно безопасно. Это сейчас деревенская речка широка, а летом её глубина — детям по колено, а ширина около метра.

ИА REGNUM Старый колодец видел много вёсен

ИА REGNUM Река начинает оживать

На подоконнике уже взошли и ждут тепла ростки, тянутся к солнышку.