Москва, 5 апреля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о том, что в бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны 100 человек. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бизнес-центр «Москва-Сити»

Ранее информация о массовых задержаниях в одном из офисов появилась в ряде СМИ. Речь шла о сотрудниках форекс-компании, которых якобы доставили в отделение полиции.

Информация о том, что в ОМВД России по Пресненскому району УВД по ЦАО Москвы доставлены 100 человек, не соответствует действительности, сообщили представители ведомства ТАСС.

Так, радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на правозащитников сообщила 4 апреля, что к малой башне «Федерация» подъехали полицейские автобусы. Отмечалось, что силовики поднялись на 40-й этаж, где находится офис консалтинговой фирмы «Центр современных инвестиционных технологий» (ЦСИТ), и задержали её сотрудников.

Причины своих действий полицейские не сообщили. У задержанных якобы отобрали документы и запретили пользоваться мобильными устройствами, говорилось в сообщении.