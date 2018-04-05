Лондон, 5 апреля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Групповые чаты в мессенджере WhatsApp оказались небезопасными. Как показали исследования, которые провели Киран Гаримелла из Федеральной политехнической школы в Лозанне и Гарет Тайсон из Лондонского университета королевы Марии, любой желающий может собрать их в базу, включающую номера мобильных телефонов пользователей, а также изображения, видео и ссылки, которыми они делились в чате.

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Исследователи из Великобритании и Швейцарии проанализировали полмиллиона сообщений 46 тыс. пользователей. Об этом сообщает Venture Beat. Данные из 178 групповых чатов, найденные с помощью веб-поиска, они собирали полгода.

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В исследовании отмечается, что доступ к информации можно получить только вступив в групповой чат, при этом ранее отправленные сообщения останутся недоступны.

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Напомним, следить за пользователями мессенджера WhatsApp можно с помощью приложения Chatwatch, доступного в App Store. Оно позволяет узнать, с кем пользователь общался из своего списка контактов, а также увидеть время последнего посещения собеседника в WhatsApp, изменения в его функциях и статус.