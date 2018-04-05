Вена, 5 апреля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Председатель немецкой Ассоциации мусульманок Эмель Зейнелабидин (Emel Zeynelabidin) осудила разработку законопроекта о запрете ношения хиджаба в школах Австрии, несмотря на то, что сама не носит платка более десяти лет, сообщает газета Kurier 5 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Вы не сможете преодолеть одно принуждение другим, — сказала Зейнелабидин. — Это так же плохо. Государство пытается действовать деспотически, и это дискриминирует его».

57-летняя Эмель Зейнелабидин хорошо известна в немецкоязычной среде. Она выделяется своей нехарактерной для мусульманской женщины позицией. Турчанка по происхождению, она выросла в Германии и выступает против патриархата в мусульманском мире.

Ношение хиджаба, по ее мнению, обусловлено идеологически и не влияет на веру в Бога. Это лишь один из «обсессивно-обязательных ритуалов». Критики Эмель Зейнелабидин из мусульманской среды называют «ее одержимой дьяволом».

«Хиджаб — это позор для ислама. Запрет хиджаба государством — позор для демократии», — считает женщина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, канцлер Австрии Себастьян Курц поручил трем министерствам разработку законопроекта о запрете ношения хиджаба в школах и детских садах страны. Этот закон направлен на предотвращение развития параллельного общества в Австрии.