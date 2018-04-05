Москва, 5 апреля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Нефть марки Brent успела 4 апреля побывать на двухнедельных минимумах в районе $66,67 и вернуться обратно, за пределы уровня $68. Торги в сырьевом сегменте остаются волатильными, а игроки — подверженными эмоциям с оглядкой на общие настроения в мире, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Gundelik.info Рука в нефти

По его мнению, масштабная локальная просадка была знаком солидарности с рисковыми активами, «попавшими под обстрел» в условиях обострившихся торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

«Так, котировки снижаются вторую неделю подряд, попав под влияние общих рыночных настроений. Впрочем, и в самом сырьевом сегменте все не так гладко. И экспортеры ОПЕК периодически напоминают рынку о своей готовности к долгосрочному сотрудничеству и поддержанию стабильности рынка.

Но на деле Ирак запланировал наращивание производственных мощностей, Саудовская Аравия пошла на демпинг в Азии, а Россия увеличила объемы производства нефти», — отметил эксперт.

И, конечно, сланцевые компании США продолжают ставить рекорды по добыче углеводородов. По данным минэнерго, на прошлой неделе производство выросло на 0,26%, экспорт тоже побил новый рекорд на уровне 2,18 млн баррелей в день, запасы в Кушинге подскочили максимально с декабря 2016 года, на 3,6 млн баррелей.

«Из позитивных моментов отчета: запасы сырой нефти упали на 4,6 млн баррелей, максимально за три месяца, а запасы бензина — на 1,1 млн баррелей. В целом, отчет оказался скорее медвежьим, но рынок решил воспользоваться отступлением паники на мировых площадках и примкнул к восстановлению рисковых активов», — пояснил Мащенко.

Не исключено, что после того, как Brent выкупили на минимумах, восстановление котировок в краткосрочной перспективе получит развитие. Однако для этого необходимо одно условие: сохранение интереса к риску.

«А значит, при появлении любых негативных новостей по торговле между США и Китаем игроки могут снова начать избавляться от нефти. Так что шансы на устойчивое восстановление сейчас невысоки, но это не значит, что Brent не может протестировать отметку $69 в ближайшее время», — считает эксперт.

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