Москва, 5 апреля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Рубль пережил 4 апреля очередную волатильную сессию, но на этот раз смог отыграться после падения к двухнедельным минимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

Коснувшись отметки 57,86 руб., доллар начал активно отступать на восстановлении котировок нефти и возвращении интереса к риску с началом торгов на Уолл-стрит. По итогам дня рубль выиграл 0,22% и 0,13% у доллара и евро соответственно.

«Торги по российской валюте по-прежнему проходят в нервозной и нестабильной обстановке. Интерес валютных спекулянтов определенно поубавился, и это неудивительно, ведь на фоне торговой войны между США и Китаем снижается общая привлекательность рисковых активов и развивающихся рынков, и рубль не исключение», — отметил эксперт.

Увеличение интервенций Минфином РФ было ожидаемым и потому не оказало заметного влияния на курс рубля, который сейчас поглощен другими, более глобальными факторами. Незамеченными остались и результаты аукциона ведомства, где спрос на инфляционные ОФЗ почти в семь раз превысил предложение.

«Отчет минэнерго США отразил максимальное за три месяца сокращение запасов углеводородов, на 4,6 млн баррелей. Упали и запасы бензина. На контрасте с данными API рынок с оптимизмом воспринял результаты, проигнорировав рост добычи до нового рекорда.

Последующий отскок Brent, которая вернулась выше отметки $68, послужил основным катализатором внутридневного восстановления рубля. Также сказалось угасание бегства от рисков на мировых площадках», — пояснил Ковалев.

Несмотря на отступление паники из-за торгового конфликта и затишье в дипломатическом конфликте между РФ и Западом, риски с этого фронта продолжат витать в воздухе, что не даст российской валюте показать полноценное и устойчивое укрепление в ближайшей перспективе. Спекулянты стали осторожнее, да и нефть в последнее время не отличается стабильностью.

«Также не стоит забывать о важной статистике из США (6 апреля) — сильные показатели занятости укрепят позиции доллара по всему спектру рынка.

Так, даже при сохранении текущего хрупкого оптимизма в сегменте рисковых активов, поползновения рубля будут весьма скромными, а значит, 5 апреля доллар, скорее всего, закроется над уровнем 57 рублей», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль: аппетит к риску вернулся