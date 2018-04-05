Трамп остался в одиночестве в стремлении вывести войска из Сирии — СМИ
Вашингтон, 5 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Белом доме пока не назвали точных сроков вывода 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии, однако президент США Дональд Трамп принял решение свернуть военную кампанию в Сирии в ближайшие полгода, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Возвращение военнослужащих планируется после того, как будут уничтожены все террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Срок в шесть месяцев звучал на совещании Трампа с советниками, уточняет источник агентства в Белом доме.
В этом решении Трампа не поддерживают в Пентагоне, госдепартаменте США и ЦРУ. Также слова о завершении операции в Сирии, сказанные Трампом публично, противоречили словам представителей его администрации.
В ходе совещания с главными советниками по вопросам безопасности 3 апреля глава Белого дома дал понять, что «его терпение иссякает». Трамп тем не менее не представил официального графика вывода и не определил жестких сроков.
«Советники теперь пытаются определить, что означает требование быстрого вывода для самого Трампа», — сообщает Associated Press.
Ранее в конце марта Трамп заявил, что США выведут войска «очень скоро» — как только военные «выбьют дух» из террористов. 3 апреля на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии глава Белого дома вновь заявил, что хочет «вернуть солдат домой» как можно скорее.