Вашингтон, 5 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Белом доме пока не назвали точных сроков вывода 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии, однако президент США Дональд Трамп принял решение свернуть военную кампанию в Сирии в ближайшие полгода, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Возвращение военнослужащих планируется после того, как будут уничтожены все террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Срок в шесть месяцев звучал на совещании Трампа с советниками, уточняет источник агентства в Белом доме.

В этом решении Трампа не поддерживают в Пентагоне, госдепартаменте США и ЦРУ. Также слова о завершении операции в Сирии, сказанные Трампом публично, противоречили словам представителей его администрации.

В ходе совещания с главными советниками по вопросам безопасности 3 апреля глава Белого дома дал понять, что «его терпение иссякает». Трамп тем не менее не представил официального графика вывода и не определил жестких сроков.

«Советники теперь пытаются определить, что означает требование быстрого вывода для самого Трампа», — сообщает Associated Press.

Ранее в конце марта Трамп заявил, что США выведут войска «очень скоро» — как только военные «выбьют дух» из террористов. 3 апреля на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии глава Белого дома вновь заявил, что хочет «вернуть солдат домой» как можно скорее.