Тайюань , Китай, 5 апреля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Взрыв в цеху на заовде по производству алюминия в провинции Шаньси на севере Китая произошел из-за неконтролируемого поступления в литейную форму, передает 4 апреля агентство Синьхуа.

geralt Взрыв

Взрыв прогремел ранним утром 3 апреля на заводе Yunhai Aluminum Company в городе Юнцзи. Три человека погибли на месте, еще трое получили ранения, сообщили местные власти.

Раненые немедленно были доставлены в близлежащий госпиталь. Их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.

Компания была зарегистрирована в 2010 году и преимущественно занимается производством продукции из сплавов алюминия. Расследование продолжается.