Москва, 5 апреля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Первоцветы начнут радоваться жителей и гостей Москвы уже менее чем через пару недель. Красиво цветущие травянистые растения появятся на особо охраняемых природных территориях столицы к середине апреля. Об этом сообщает Мосприрода столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подснежники

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Горожанам напомнили, что первоцветы в Москве малочисленны и находятся под особой защитой. В Красную книгу Москвы занесены два вида ветрениц (лютиковидная и дубравная), медуница неясная, четыре вида хохлаток, печеночница благородная и другие растения.

Эти виды находятся под угрозой уничтожения.

«Первоцветы «торопятся» цвести в сложных экстремальных условиях и для ранней весны являются очень важными медоносами. К первоцветам необходимо относиться бережно, ведь их век очень недолог, цветут они всего пару недель, и если их не беречь, они легко могут исчезнуть», — рассказали в Мосприроды.

Большое количество первоцветов можно будет обнаружить в Битцевском лесу и в Измайловском лесопарке.

В Мосприроде добавили, что «нежный цветок» в Москве расцветёт не только в особо охраняемых зонах, но и на бумаге. Ведомство начинает приём работ на традиционный конкурс поделок. Запечатлеть в поделках самые ранние и очень уязвимые цветы — первоцветы предлагается всем желающим.