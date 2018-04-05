Москва, 5 апреля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. «Гоголь. Вий»

Цитата к/ф «Мария Магдалина». реж. Гарт Дэвис. 2018. Великобритания, США, Австралия Мария

Расследование таинственных убийств в Диканьке продолжается! Полицейский писарь, по совместительству — начинающий литератор Николай Гоголь идет по следам зловещего Темного Всадника, сражаясь с одними призраками и водя дружбу с другими. Все не то, чем кажется, фантазии и видения становятся реальностью, опасности и ужасы подстерегают главного героя и его спутников на каждом шагу. Ясно одно — Гоголь встречу с чудовищами, ведьмами, ожившими покойниками и даже боссом местной нечисти Вием точно переживет: как минимум потому, что вскоре нас ждет заключительная, третья часть киносериала.

В новой части эксцентрической детективно-фантастической трилогии Егора Баранова по мотивам жизни и творчества Гоголя нас по-прежнему ждут весьма приличные спецэффекты и яркий саундтрек от RyanOtter`а. Содержание школьной программы по литературе лучше вспоминать не во время просмотра, а после — получите больше удовольствия. Тем же, кто еще не знаком с первоисточником, потом стоит обязательно взять книжку в руки — кино совершенно не помешает насладиться чудесными творениями классика.

«Мария Магдалина»

Наверное, попыток пересказать по-новому одну из величайших Книг человечества будет еще много. В конце концов, еще в древности существовали апокрифические писания, хотя до современных авторов, горящих желанием во что бы то ни стало осовременить вечное, древним «носителям козлиных пергаментов» очень далеко. Ну, а образ Марии из Магдалы волнует и будоражит творцов книжных, сценических и экранных версий жизнеописания Христа чуть ли не больше, чем фигура Иисуса. Особенно в наше время завоевывающего все новые позиции феминизма.

Фильм снят режиссером-мужчиной Гартом Дэвисом, но по сценарию двух женщин — Хелен Эдмундсон и Филиппы Гослетт, а потому женская рука в киноапокрифе весьма чувствуется. Главная героиня и по уму, и по устремлениям духа оказывается на голову выше апостолов-мужчин, слишком озабоченных земными проблемами и ожидающих от пришествия Христа политических перемен. Понятно, что, следуя тексту Писания, добиться такого эффекта было бы невозможно, так что хоть какой-то каноничности от фильма ждать не приходится. И да — апостолы Петр и Андрей очень вряд ли действительно были чернокожими. Хотя полотняные одежды героев сотканы в Палестине вручную и вполне аутентичны.

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

Вторая премьера на этой неделе, построенная на постмодернистских фантазиях на тему реальных людей и реальных событий (а может, и третья, если считать евангельскую историю реальной). Дом семьи Винчестер действительно существует в городе Сан-Хосе, Калифорния, и представляет собой причудливый лабиринт, по которому водят зевак, желающих пощекотать себе нервы историями о привидениях.

Разумеется, в фильме братьев Спириг бзик Сары Винчестер, родившийся из тоски по умершим родным и откровений платного духовидца, оказывается реальностью. Вдову знаменитого оружейника действительно преследуют мстительные призраки, от которых она пытается укрыться в постепенно превращаемом в ловушку для духов и потайное убежище здании. Так что опытному доктору-психиатру, считающему старушку сумасшедшей, придется приложить усилия, чтобы самому не сойти с ума…

«Голодные сердца»

Ох уж эти новомодные диеты, увлечение веганством, сыроедением и «органической» едой! Вроде бы здоровые начинания сплошь и рядом превращаются в нечто совсем не здоровое и даже опасное для жизни. Вот и идеальное семейное счастье симпатичных молодых супругов Мины и Джуда с рождением первенца внезапно превращается в настоящий кошмар и психологический, вернее даже психопатологический, триллер. В попытках вырастить гения-«индиго», свободного от всего «нечистого», фанатичка Мина ставит под угрозу здоровье и жизнь своего реального живого малыша…

Фильм снят итальянским режиссером Саверио Костанца по роману Марко Францозо «Ребенок индиго». Исполнители главных ролей Адам Драйвер и Альба Рорбахер удостоились Кубков Вольпи за лучшую мужскую и женскую роли на Венецианском кинофестивале в 2014 году.

«Жажда смерти»

Не стареет душой Брюс Уиллис! В ремейке фильма 1974 года звезда боевиков традиционно появляется в роли одиночки, который наводит порядок, — правда, весьма противозаконными методами. Впрочем, фильмы о «народных мстителях», берущих закон и справедливость в свои руки, уже давно перестали быть чем-то шокирующим.

В отличие от героя старого фильма, персонаж Уиллиса не архитектор, а представитель самой гуманной профессии — врач-хирург из отделения экстренной помощи. Вырезая пули из тел и штопая жертв перестрелок, он и думать не думал, что когда-нибудь сам возьмется за оружие — пока жертвами преступления не стали его жена и дочь, а полиция не пожелала особо напрягаться. И вот доктор Керси берется за радикальное лечение социальных язв большого города…

Жестокость достаточно кровавого фильма несколько разбавляют юмор и нетускнеющее обаяние самого крепкого орешка Голливуда. Фильм для любителей забористого экшена без особых претензий на художественность.

«Взрослые игры»

Проблемы взросления старшеклассниц — вечная и неисчерпаемая тема (о взрослении старшеклассников почему-то снимают гораздо меньше фильмов). Героиня комедии Макса Уинклера Эрика изо всех сил старается поскорее расстаться с осточертевшим детством, а потому старается вести себя как можно рисковее и отвязнее. Она от души «зависает» с подружками, вместе с которыми не вполне честным образом раздобывает деньги на карманные расходы, завлекая, а потом шантажируя немолодых любителей нимфеток. В один прекрасный день в ее жизни появляется неуклюжий, толстый и закомплексованный сводный брат Лео. Кто бы мог подумать, что именно в его компании Эрике предстоит пережить самое удивительное и рискованное приключение в стиле роуд-муви?

«Операция «Шаровая молния»

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1976 году. Самолет, летевший из Тель-Авива в Париж, был захвачен объединенной бандой террористов, состоявшей из палестинских экстремистов и членов немецкой левацкой группировки «Революционные ячейки». По приказу террористов самолет был посажен в угандийском аэропорту «Энтеббе», похитители отпустили часть пассажиров, оставив в плену граждан Израиля, вместе с ними остался экипаж, отказавшийся покинуть самолет. Захватчики требовали освобождения политических заключенных, членов различных экстремистских групп. Переговоры не привели ни к чему, и тогда израильскими военными был разработан дерзкий и чрезвычайно рискованный план освобождения заложников. На кону были жизни 105 человек…

«Белль и Себастьян»

Эта добрая и трогательная история о мальчике из французской горной деревушки и большой бездомной собаке разворачивается во время войны в оккупированной немцами Франции. Сирота Себастьян заводит дружбу с огромной собакой, которую подозревают в нападении на овец и хотят пристрелить. Времена на дворе такие, что охота идет не только на бродячих собак… Впрочем, военная тема дана без излишнего трагизма, режиссер Николя Ванье смотрит на мир глазами ребенка, широко открытыми красоте и добру. Прекрасные пейзажи Французских Альп служат не только великолепным фонам для фильма, но и в немалой степени создают его светлую и чистую атмосферу.

«Девушки и танки»

Мальчики любят играть в танчики. А девочки? Оказывается, тоже, и не в компьютерные, а самые настоящие! По крайней мере авторы этого полнометражного аниме уверены, что такое хобби у них непременно появится в ближайшем будущем, причем рулить в нем в прямом смысле слова будут девчонки. Даже в школах и университетах введут в программу соответствующий предмет. Ну, и, разумеется, будут проводиться грандиозные чемпионаты. А где состязания, там и командный дух, и острое соперничество, и интриги…

Фильм спонсирован создателями игры World of Tanks, так что любителям бронированных «черепашек» будет на что посмотреть — они вышли совсем как настоящие. А вот не слишком натурально выглядящих нарисованных девчонок, пожалуй, многовато…

«Невероятная история о гигантской груше»

Если мэр вашего города похищен коварными злодеями, а у вас во дворе за одну ночь выросла гигантская груша (причем не грушевое деревце, а сразу плод размером с дом), то что вы будете делать? Правильно, немедленно отправитесь на Таинственный остров сражаться с чудовищами и пиратами и выручать доброго мэра! Так и решили слоненок Себастьян, котенок Митчо и их друг профессор Глюкоза. А груша отлично сгодилась им в качестве корабля!

Причудливая и полная приключений фантастическая история снята датскими мультипликаторами по книжке Якоба Мартина Стрида.