Москва, 5 апреля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. ЦБ РФ опубликовал обзор управления своими золотовалютными активами за год — с октября 2016 года по сентябрь 2017 года. Эти цифры учитывали ситуацию на рынке, складывающуюся в том периоде. Агрессивная экспансия США, а также политическая «смерть» большинства европейских правительств (управление странами опустилось до уровня колоний) и продолжение эпопеи с Брексит привели к повышению интереса к экономике Америки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационный центр «Митчелдин» Денис Друщляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Кроме того, США целенаправленно делают все, чтобы экономика ЕС была ослаблена, а предлог борьбы с Россией позволяет накладывать санкции на компании ЕС. ЦБ РФ также активно покупал золото, как он это делает и сейчас, но на том периоде у доллара было больше перспектив по восстановлению роста», — отметил эксперт.

Что касается евро, то сейчас ситуация складывается другая — теперь доллар оказался в центре серьезного торгового конфликта, и инвесторы неизбежно оказываются перед выбором: оставаться на американском рынке и фиксировать убытки или перейти в зону евро, где ситуация немного улеглась. К сожалению, достаточной емкостью для аккумулирования глобальных финансовых потоков сейчас обладают только две площадки — зона евро и доллара.

«Юань стал резервной валютой, но площадка не готова для приема больших поступлений (речь идет о сотнях миллиардов долларов/евро), поэтому увеличение доли в нем происходит небольшими порциями и сейчас рассматривается больше в рамках экономического обмена по проектам, чем содержание золотовалютных резервов в нем», — пояснил Друщляк.

По его словам, евро снова начинает наполняться и по другой причине, политика и экономика ЕС коррелируются все меньше. К примеру, пока политики Англии придумывают новые способы испугаться России, экономика требует и получает все, что ей необходимо в рамках действующих контрактов.

«Кроме перевода средств в валюты и золото, Россия работает и над вложениями в проекты, как это делают, в частности, Китай, Норвегия, ОАЭ. Анонсирование сделки с «саудитами» становится еще одним способом переложить золотовалютные резервы России в другие инструменты, как ценные бумаги крупнейших компаний мира, так и обязательства международных финансовых институтов.

В любом случае «качели» по доллару-евро продолжатся и далее, пока не появится баланс или одна валюта задавит другую», — считает эксперт.

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