Екатеринбург, 5 апреля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге может быть приостановлена деятельность трёх торгово-развлекательных центров. В результате проверок в них были обнаружены серьёзные нарушения противопожарного законодательства, что может стать причиной обращения надзорных органов в суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замок

«Особую тревогу вызывают три торгово-развлекательных центра, у них выявлены нарушения связанные с внутренней отделкой помещений. На следующей неделе ждём акты МЧС. В любом случае закрытие не произойдёт «вдруг». Сначала мы обратимся в суд о приостановлении деятельности до устранения недостатков, и только его решение будет основанием для закрытия ТРЦ», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кемерово 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.

После трагедии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному министерству общественной безопасности наладить межведомственное взаимодействие в целях профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

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В Екатеринбурге была организована проверка в 26 торговых и торгово-развлекательных центрах на соблюдение противопожарного законодательства. В частности сотрудники прокуратуры устанавливают наличие пожарных выходов и их доступность, разметку, указывающую что делать в случае чрезвычайных ситуаций.

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Так 4 апреля была проведена учебная тревога в ТРЦ «Фан Фан». Из него были эвакуированы все посетители и сотрудники. Аналогичные проверки систем оповещения проводились и в других ТРЦ города Екатеринбурга.

Уже в начале недели были обнародованы первые данные проверок в семи ТРЦ. В частности в ряде торгово-развлекательных центров отсутствуют указатели путей эвакуации или они не соответствуют действительности. Сами пути эвакуации являются слишком узкими или на них располагаются торговые киоски. Также в некоторых супермаркетах отделка выполнена из легковоспламеняющихся материалов, отсутствую противопожарный инвентарь, пожарная сигнализация работает недостаточно громко, а после её сигнала двери открываются слишком долго.