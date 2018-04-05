Анкара, 5 апреля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть «неопровержимые доказательства» подготовки боевиками в Сирии террористических актов с применением химоружия. Об этом сообщила 4 апреля пресс-служба Кремля.

Alexas_Fotos Сирия в огне

В ходе пресс-конференция по итогам встречи президентов России, Турции и Ирана российский лидер подчеркнул, что главы государств в качестве общей стратегической цели видят «окончательный разгром террористов» в Сирии, пытающихся препятствовать «продвижению мирного процесса» в этой стране.

Глава Российского государства по итогам трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия урегулированию в САР отметил, что для срыва политических договорённостей у террористов «в ход идут любые средства».

«Нами получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ», — сказал он.

Владимир Путин также добавил, что по результатам встречи главы государств условились «наращивать трёхстороннюю координацию по всем аспектам антитеррора».

Кроме вышесказанного, президент РФ поблагодарил своих коллег из Турции и Ирана «за содержательные и результативные переговоры» и сообщил о своей уверенности в том, что по итогам встречи будут приняты «необходимые практические меры» для окончательного установления мира и стабильности в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля было опубликовано совместное заявление президента РФ Владимира Путина и его коллег из Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани по Сирии.

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Главы государств отметили, что формат переговоров в Астане оказался единственной эффективной международной инициативой, реально содействовавшей снижению уровня насилия на территории Сирии.

Также Тегеран, Анкара и Москва заявили, что готовы оказать помощь ООН для начала в ближайшее время работы конституционной комиссии Сирии. Президенты трёх держав призвали международное сообщество направить Дамаску дополнительные объёмы гуманитарной помощи.

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