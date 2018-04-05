Биробиджан, 5 апреля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Тушение лесных пожаров в Еврейской автономной области осложняется сильным порывистым ветром, сообщил 5 апреля начальник ГУ МЧС России по ЕАО полковник Роман Бойко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

skeeze Пожар

По словам представителя МЧС, к настоящему времени в регионе зафиксировано 27 лесных пожаров, а площадь выгоревших лесов превышает 300 га. И хотя огонь ликвидируется в сутки возникновения, ситуация остается сложной.

«Распространению огня способствует сильный порывистый ветер, который уже несколько суток действует на всей территории области», — сказал Бойко.

Он добавил, что термические аномалии определяются с помощью наземного патрулирования, авиационного и космического мониторинга. В зависимости от места возникновения пожаров они ликвидируется либо силами лесников — в лесных массивах, либо МЧС России — в окрестностях населенных пунктов.

Основную опасность представляет сухая трава, которую в 100% случаев поджигают люди. Поэтому силами МЧС проводятся регулярные рейды, представители министерства разъясняют требования законодательства о запрете сжигания сухой травы, а нарушителей привлекают к ответственности.

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