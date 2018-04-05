Каракас, 5 апреля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Решение коллегии судей Верховного суда (ВС) Бразилии по делу бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы является «несправедливым». Об этом написал президент Венесуэлы Николас Мадуро на странице в соцсети Twitter.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Не только Бразилия, но весь мир с тобой, Лула, — написал Мадуро. — От несправедливости болит душа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля большинство членов ВС Бразилии проголосовало в пользу тюремного заключения для 72-летнего политика Луиса Инасиу Лулы да Силвы, возглавлявшего Бразилию с 2003 по 2010 годы.

В июле 2017 года политик был обвинен в коррупции и злоупотреблении властью и приговорен к 9 годам тюрьмы. В январе срок увеличился до 12 лет и 1 месяца. Кроме того, экс-президенту страны запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

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