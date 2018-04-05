Новосибирск, 5 апреля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Получение отличниками медалей по завершению школьного обучения планируется увязать с результатами сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом заявил 4 апреля в Новосибирске начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В ходе своего выступления круглом столе, приуроченном к старту акции «100 баллов для победы» в школе «Надежда Сибири» Круглинский отметил, что результаты ЕГЭ начнут учитывать при отборе «медалистов». Он подчеркнул, что такие изменения уже подготовлены и могут быть внедрены уже до начала нового учебного года.

Таким образом, добавил чиновник ведомства, будет установлен «порог ЕГЭ», в случае преодоления которого школьник будет награждаться медалью за особые успехи в учёбе. По словам Круглинского, в ряде регионов такая практика уже существует, однако региональные медали не помогают получившим их ученикам при поступлении в федеральный вуз. Теперь же ситуация должна измениться.

Напомним, посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ Всероссийская акция «100 баллов для победы» проводится уже четвертый год подряд. Каждый год к участию в акции присоединяются не менее 50 регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, не согласна с критикой системы единого государственного экзамена, прозвучавшей от президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

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Она подчеркнула, что ЕГЭ «укрепляет развитие единого образовательного пространства», а также «даёт возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях». Она отметила, что система ЕГЭ совершенствовалась последние годы, и в частности, из заданий выводилась тестовая часть.

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