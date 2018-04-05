Сент-Луис, США, 5 апреля, 2018, 08:14 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол. Хоккей

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Роберта Бортуццо «Чикаго» ответил шайбой нападающего Андреаса Мартинсена.

Во втором периоде Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко вывели «Сент-Луис» вперёд. «Чикаго» смог забросить одну шайбу, отличился Блейк Хиллман.

В третьем периоде хоккеисты «Блэкхоукс» сравняли счёт, точный бросок на счету Алекса Дэбринкэта. А за девять секунд до конца третьей двадцатиминутки Данкан Кит принёс «Чикаго» победу в матче.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, в его активе 76 очков после 80 матчей. «Сент-Луис» находится на 17-й строчке с 92 очками после 80 игр.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2).

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