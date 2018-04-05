Барнаул, 5 апреля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. В Алтайском крае пожилой мужчина едва не замёрз на железнодорожных путях. Пенсионера в беспомощном состоянии на 224 км станции Барнаул вечером 4 апреля обнаружили работник ведомственной охраны и сообщили в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России.

Владимир Боровиковский. Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня. 1804

Как уточнили ИА REGNUM в линейном управлении, мужчина шел в сторону железнодорожного моста через реку Обь, где проход категорически запрещен и опасен. Он попал под снегопад, промок и уже стал замерзать. Пенсионер плохо ориентировался в пространстве и не смог вспомнить свои имя и фамилию.

Как выяснилось позднее, это 77-летний житель Бийска. Он только что выписался из больницы краевого центра и отправился домой пешком вдоль железнодорожных путей. Так он преодолел почти пять километров, пока его не обнаружили полицейские. Всё это время его разыскивали родственники.

Вскоре пенсионера передали родным.