Прага, 5 апреля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. На востоке Праги в одной из лабораторий произошла утечка цианида калия. Об этом сообщается на сайте Главного управления противопожарной службы Чехии.

Лаборатория

ЧП произошло в среду, 4 апреля, в районе Беховице. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«На месте было установлено, что произошла утечка цианида калия при утилизации компонентов для опытов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вещество не проникло за пределы лаборатории, поэтому живущим поблизости гражданам ничего не угрожает.

Сотрудники специальных служб уже провели стерилизацию помещения, где произошла утечка яда.

Другие подробности пока неизвестны.