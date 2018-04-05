Москва, 5 апреля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, православные христиане отмечают Великий или Чистый четверг — один из важнейших дней Страстной недели, этот праздник посвящен Тайной вечере, когда по преданию Иисус Христос в последний раз делил трапезу с апостолами.

Kremlin.ru В храме

Напомним, этот день в памяти верующего человека связан с четырьмя важнейшими событиями: с Тайной Вечерей, с омовением Христом ног его учеников, с молитвой Христа в Гефсиманском саду и с предательством Иуды.

Этот четверг называют Великим ещё и потому, что за ним, согласно священному писанию, последовали нечеловеческие страдания Спасителя, а затем и самый радостный день для всех православных христиан — Светлое Христово Воскресение, или Пасха.

В Чистый четверг православные люди по традиции идут в храмы, исповедуются и причащаются. Кроме того, в этот день принято наводить порядок в доме, начинать печь куличи и красить яйца к Пасхе, до которой осталось три дня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в московской мэрии обещали продлить работу городского транспорта в Москве в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля. Московское метро в ночь с субботы на воскресенье будет открыто до 02:00, а МЦК будет работать в обычном режиме — до 01:00.

В мэрии также сообщили, что таксомоторные компании Москвы обязались не повышать тарифы на пасхальные праздники.

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