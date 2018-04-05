Путин встретится с членами комиссии Международного бюро выставок
Москва, 5 апреля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, президент России Владимир Путин встретится с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБР), сообщается на сайте Кремля.
Президент примет членов инспекционной комиссии МБР в Кремле. Возглавляет делегацию МБР председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой.
Члены инспекционной комиссии МБР прибыли в Россию в рамках инспекционной поездки для оценки готовности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025.
2 и 3 апреля члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок находились в Екатеринбурге. Они прибыли для оценки возможностей уральского города в свете его участия в борьбе за право принять ЭКСПО-2025.
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Как сообщало ИА REGNUM, борьба за проведение Всемирной универсальной выставки EXPO в 2025 году в Екатеринбурге продолжается.
Заявки на участие в конкурсе по разработке концепции развития ЭКСПО-парка поступили из России, Белоруссии, Франции, Италии, Японии, Польши, Великобритании и США.
По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, большой интерес участников к конкурсу — яркое свидетельство повышенного внимания общественности к российской заявке на проведение выставки и к тому, каким будет ЭКСПО-2025.
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Напомним, 22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства России в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.
Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение ЭКСПО запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
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