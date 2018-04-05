Бангкок, 5 апреля, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Власти Таиланда обвиняют Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) в изнасиловании и организации проституции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Тюрьма

Им грозит от 3 до 20 лет тюрьмы, согласно статьям Уголовного кодекса Таиланда. Заявление с обвинениями в изнасиловании и организации проституции было подано в отдел уголовной полиции потерпевшим.

По данным источника, главным обвиняемым по заявлению потерпевшего является один из арестованных вместе с Вашукевич и Кирилловым мужчин. Их арестовали в феврале на нелегальном «секс-тренинге».

Всего было задержано 10 человек.

Читайте также: СМИ: Заявления Насти Рыбки заинтересовали агентов ФБР

В начале марта Настя Рыбка сообщила журналистам газеты The New York Times о том, что она якобы располагает аудиозаписью, которая имеет отношение к делу о предполагаемом «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 года.

Журналистам она заявила, что готова передать американской стороне аудиофайлы в обмен на политическое убежище.