Киев, 5 апреля, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Член сената (верхней палаты парламента) США Роберт Портман был награжден президентом Украины Петром Порошенко орденом «За заслуги» III степени, сообщает 5 апреля УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Согласно сообщению, американский политик получил из рук украинского президента награду за «весомый личный вклад в укрепление украинско-американского сотрудничества» и «отстаивание территориальной целостности Украины». Портман является также сопредседателем сенатского украинского кокуса.

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Американский политик оказал значимую поддержку Киеву, решительно осудив «нарушение режима прекращения огня» Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), уверен Порошенко. Оба политика провели также переговоры по другим типичным проблемам для Украины: «Северный поток — 2», миротворческая миссия в Донбассе и так далее.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, который активно поддержали США. После этого пришедшие к власти украинские националисты стали активно привлекать американских политиков для помощи в управлении страной.

По мнению экспертов, на данный момент киевские власти полностью зависят от США и не имеют собственной политики.