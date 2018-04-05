Москва, 5 апреля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, президент России Владимир Путин проведёт заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности регионов России по содействию развитию конкуренции в стране, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На заседании Госсовета будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе президента РФ об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции.

Путину представят доклады руководители рабочей группы по подготовке к заседанию Госсовета о ходе выполнения Указа.

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Также на заседании будут рассмотрены меры по достижению поставленных президентом России задач.

В частности, планируется, что на заседании выступит глава Удмуртии Александр Бречалов, руководитель ФАС Игорь Артемьев, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2017 года президент России Владимир Путин №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

В указе определены цели развития конкуренции, среди которых повышение удовлетворённости потребителей за счет расширения товарного ассортимента, повышение конкурентоспособности и эффективности компаний, а также стабильный рост и развитие многоукладной экономики и другие.

Также данным Указом был утвержден Национальный план развития конкуренции на 2018−2020 годы.

В качестве приоритета для разных уровней власти обозначено содействие развитию конкуренции.

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