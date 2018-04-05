Вашингтон, 5 апреля, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Позиция Вашингтона по отношению к Москве останется жёсткой. Остальным странам стоит последовать примеру США, с таким заявлением выступила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Советский плакат. Политика СШАнтажа.1984

«Мы будем продолжать оставаться жесткими в отношении России до тех пор, пока мы не увидим изменений», — сказала Сандерс и призвала остальные страны активизироваться в том же направлении.

Отвечая на просьбу журналистов, представитель Белого дома прокомментировала покидающего свой пост советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера. Ранее он заявил, что странам Запада не удалось заставить Россию «в достаточной мере платить по счетам».

В действительности Макмастер сказал, что позиция США по отношению к РФ — очень жесткая, пояснила Сандерс. Таким образом советник фактически повторил слова Дональда Трампа, назвавшего себя самым жестким с этой точки зрения среди из руководителей США.

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Макмастер также сказал, что усилия других стран в этом смысле могут и должны быть активнее. Это не противоречит тому, что было сказано прежде, добавила Сандерс. Она напомнила слова Трампа о том, что миру пошло бы на пользу улучшение отношений РФ и США, однако это зависит от Москвы.

«Мы просим, чтобы Россия изменила свое поведение и стала бы хорошим участником процесса», — отметила Сандерс и напомнила про инцидент в Солсбери — отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, за которым, по мнению Великобритании, стоит Россия.

Остальные страны могут активизироваться и сильнее надавить на Россию, чтобы ее поведение оставалось «хорошим», заключила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля советник главы США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, которого в скором времени сменит на этом посту бывший представитель США в ООН Джон Болтон, назвал Россию одной из «ревизионистских и репрессивных держав», чьи усилия нацелены на подрыв американских ценностей, институтов и образа жизни.

«Слишком долго некоторые страны закрывали глаза на эти угрозы», — сказал Макмастер.