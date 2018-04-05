Москва, 5 апреля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Желаемый уровень дохода российской семьи в среднем по России измерили социологи исследовательского холдинга «Ромир». Выяснилось, что для безбедного существования семье из трех человек потребуется 75,9 тысячи рублей, передает 5 апреля РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Опрос проведен в марте 2018 года. Исследователи спросили у респондентов, сколько денег потребуется семье из трех человек для «нормальной жизни». Ответы распределились следующим образом: 21% считают адекватным месячный доход на семью в размере от 20 до 45 тысяч рублей; 66% ответили, что им потребуется 45−120 тысяч рублей; 13% выразили свои потребности на уровне 120 тысяч рублей.

«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — сделали вывод исследователи.

Авторы данного опроса отметили, что чаще всего у жителей крупных городов запросы выше, чем у жителей населенных пунктов меньшего размера. Например, проживающие в городах-миллионниках указали, что желаемый уровень дохода для них составляет 91,6 тысячи рублей, а жители села считают приемлемым получать 61,5 тысячи на семью.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Добавим, что используемый социологами показатель «нормальной жизни» сам по себе не характеризует ровным счетом ничего. В зависимости от уточнения, жители России могут не использовать параметр «доходы», чтобы объяснять качество своей жизни или использовать его в сочетании с другими параметрами.

Читайте также: Реальные доходы жителей России за 2017 год упали на 1,7%