Иркутск, 5 апреля, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Вслед за главой Бурятии власти Иркутской области тоже заявили, что одобряют правительственное постановление о значительном сокращении водоохранной зоны Байкала, подписанное Дмитрием Медведевым 26 марта 2018 года.

Любовь Аликина ИА REGNUM Водоохранная зона многих территорий в Иркутской области присвоена бизнесменами

Министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков, слова которого цитирует сайт регионального правительства, полагает, что для экологии и экосистемы Байкала это «не нанесет никакого вреда, потому как был проработан научный подход, а в 200-метровой водоохранной зоне по-прежнему будут действовать запреты, предусмотренные 643 постановлением российского правительства и федеральным законом об охране озера Байкал».

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Из его слов можно понять, что теперь территории, находящиеся за пределами новой водоохранной зоны, будут активно осваивать: строить очистные сооружения, проводить централизованное водоснабжение и водоотведение, «что несомненно послужит снижению нагрузки на экосистему озера».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Торговля охотой на байкальских тюленей. Программа демонстрационного охотничьего тура

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Андрей Крючков подчеркнул, что выражает «совместную позицию двух руководителей субъектов — губернатора Иркутской области и главы Бурятии», которая «была полностью учтена Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации».

Напомним, ранее примерно о том же самом сказал и губернатор Бурятии Алексей Цыденов:

«Замечу, корректировка границ водоохранной зоны принимается не в ущерб экологии. И уменьшение площади не ведёт к ухудшению условий. Выведены те площади, которые на качество воды в Байкале никак не влияют».

Евгений Баранов ИА REGNUM Байкальская нерпа

Причём оба чиновника ссылаются на «научный подход», использованный при определении новых границ водоохранной зоны, хотя сами научные работники, которых привлекли к данной работе, их восторгов не разделяют.

«В сложившейся ситуации, после подписания распоряжения правительства РФ № 507 от 26.03.18 на территориях, оказывающих максимальное воздействие на экосистему озера, к сожалению, исключается один из природоохранных инструментов, и Байкал будет загрязняться ещё сильнее. И, кроме того, снижается статус озера Байкал как объекта всемирного природного наследия», — отметила в ответе на запрос ИА REGNUM заведующая лабораторией гидрологии и климотологии Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Ольга Гагаринова.

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Не были взяты в расчёт и слова прокурора Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергея Зенкова, официально заявившего, что единственным мотивом этого шага «является прямая заинтересованность отдельных лиц вынести соответствующие земли из состава ограниченных в обороте и оформить их в частную собственность».

Напомним, скорректировать границы водоохранной зоны озера Байкал в срок до 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил по итогам прямой линии в июне 2017 года. Правда тогда он отмечал, что «действующие законы должны обеспечивать нормальную жизнь людей, и при этом соответствовать международным требованиям к экологии», и что «всё должно быть в рамках разумного».

В том, как всё получилось, в итоге разочарована и иркутский активист общественного мониторинга экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта Любовь Аликина. Осенью 2015 года она тоже задавала главе государства вопрос по поводу байкальских проблем, говорила, что «сегодня Байкал очень болен и если не принять срочных мер, он превратится в болото».

"Преступление свершилось, но за него никто не понесёт наказание, наоборот, счета тех, кто пролоббировал эти разрешения, в банках, начнут с катастрофической быстротой наполняться деньгами, деньгами, в любой валюте. Началось фактическое уничтожение Байкала, отменой водоохранной зоны и массовым отстрелом нерпы, кому она помешала я не знаю, от неё только польза, посмотрите в глаза её детенышей и ей самой, природа создала это чудо, а его сегодня приговорили под расстрел», — отмечает Любовь Аликина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо скандального уменьшения водоохранной зоны, минсельзоз собирается ещё и разрешить убийство байкальских тюленей. Документ, снимающий запрет на добычу пресноводного тюленя, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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По плану, добывать нерпу разрешат на юге Байкала от мыса Верхнее Изголовье на полуострове Святой Нос до мыса Покойники практически круглогодично. Сезон отстрела нерп намечен с начала января по 10 апреля, а потом — с «распаления льда» (когда на подтаявший лед нельзя заходить) и до конца декабря. Под защиту попадают только кормящие самки и детеныши на стадии белька. Если прокуратура и минюст не найдут в проекте коррупционной составляющей, публичное обсуждение закончится уже 12 апреля.

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«Знаете, впечатление, что чиновников и некоторых деятелей от байкальской науки все время тянет кого-нибудь убивать, зуд прямо у них по живодерне, периодически выплескивающийся в очередной проект», — написал по этому поводу обозреватель «Новой газеты» Алексей Тарасов.

В середине марта жители Прибайкалья, возмущенные инициативой министерства, создали петицию с просьбой защитить байкальский эндемик. К сегодняшнему дню её подписали более 300 тысяч человек.