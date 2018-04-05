Екатеринбург, 5 апреля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. В Свердловской области проверяют сотрудников органов опеки, а в Оренбуржье тревогу бьют родственники пассажиров самолёта Ан-148, который разбился 11 февраля. Подробно — в материале ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Почём ребёнок?

В Екатеринбурге проверяют сотрудников органов опеки Орджоникидзевского района. Следователи выясняют, были ли в действиях чиновников противоправные деяния при передаче детей-сирот под опеку приёмным родителям.

Проверку ведёт отдел СКР по Орджоникидзевскому району. Поводом для неё стали публикации в СМИ. По информации издания, сотрудники опеки якобы неправомерно обналичивали деньги, которые принадлежат сиротам, продавали закреплённую за детьми недвижимость и т. д.

Кроме того, приёмные родители заявляли о том, что за передачу ребёнка сотрудники опеки якобы требовали с них деньги. Сейчас идёт доследственная проверка. Если факты подтвердятся, виновным грозит ответственность по статье 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Граждане, которым что-либо известно о фактах злоупотреблений, могут помочь следствию, позвонив по номеру круглосуточной телефонной линии «Ребёнок в опасности» (343) 297−71−60.

Эксперты ИА REGNUM, в свою очередь, отмечают, что проблема носит системный характер.

Подробности: Детское спецучреждение в Екатеринбурге обвинили в торговле детьми

В защиту директора

В Челябинске сотрудники спортивной школы «Конас» объявили о начале голодовки. Они требуют прекратить оптимизацию школ, вернуть своего директора Олега Строгонова и уволить главу городского управления спорта Евгения Иванова.

Планы по оптимизации школ были оглашены летом 2017 года и вызвали резкое неприятие спортивного сообщества города. Тем не менее чиновники приступили к их реализации. А 26 марта стало известно об увольнении директора школы «Конас» Олега Строгонова, который 30 лет назад был одним из основателей этой школы. Об увольнении ему объявил лично Евгений Иванов. И произошло это буквально за несколько дней до празднования 30-летия школы. Было сделано специально, чтобы испортить праздник?

За Строгонова вступились коллектив школы, учащиеся, их родители, представители спортсообщества. Активисты ОНФ направили обращения в мэрию Челябинска, в областное правительство, в прокуратуру и одному из депутатов Госдумы. А 3 апреля в центре города прошёл массовый пикет. Но чиновники пока не вышли на диалог с протестующими.

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Крик души

В Оренбуржье родственники жертв авиакатастрофы готовы «кричать на весь мир от безысходности». Они просят президента России Владимира Путина о помощи.

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Московской области разбился самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 71 человек. Большинство из них были жителями Оренбургской области.

Петицию создала Анна Т., мать погибшей в крушении самолёта Ан-148 жительницы Орска Дарьи. Она требует ускорить генетическую экспертизу и позволить уже родственникам похоронить своих близких. Трагедия произошла почти два месяца назад. Но родственники погибших до сих пор не могут их похоронить. Причина в том, что генетическая экспертиза ещё не завершена.

При этом сроки окончания экспертизы переносят. Изначально речь шла о трёх месяцах, а теперь уже говорят об ожидании до года.

«Мы хотим кричать на весь мир от безысходности! Мы хотим похоронить своих близких! Нам не разрешают выходить на телевидение и говорить обо всём этом! Мы думаем, если молча ждать, то можно сидеть и полгода, и год… Но это невыносимо тяжело…» — заявила Анна Т.

Её поддержали родственники и других пассажиров рокового рейса. За несколько дней петицию подписали более 7 тыс. человек. Официальных комментариев пока нет. Люди, потерявшие в катастрофе своих близких и родных, не собираются сдаваться и намерены идти до конца.

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