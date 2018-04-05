Москва, 5 апреля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Участники мировых бирж пристально следят за торговой войной между США и Китаем. В начале торгов 4 апреля рубль значительно подешевел против иностранных валют на новостях о том, что Китай объявил о 25%-ном налоге на импорт США на общую сумму $50 млрд. Курс доллара подскочил до 57,91 руб., курс евро — до 71,26 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Также давление на рубль исходило от снижения нефтяных котировок на 1,9%. К открытию американской сессии на рынок вернулся аппетит к риску, подбросивший вверх мировые фондовые индексы и нефтяные котировки. Резкая смена рыночных настроений неясна. По крайней мере цена на нефть восстановилась на фоне общего ослабления доллара и отчета минэнерго США.

За минувшую неделю запасы нефти сократились на 4,617 млн баррелей. Увеличение запасов дистиллятов и добычи нефти в стране рынок проигнорировал. На фоне восстановления цен на нефть рубль полностью отыграл потери и вышел в плюс. Курс доллара снизился до 57,41, курс евро — до 70,51 руб.

Тут покупатели рубля вспомнили об аукционе Минфина РФ, на котором он разместил ОФЗ с индексируемым номиналом на 20,036 млрд рублей. Спрос на облигации составил 138,008 млрд рублей.

А вот сообщение Минфина РФ об увеличении объема покупки валюты на внутреннем валютном рынке до 240,7 млрд в период с 6 апреля до 8 мая трейдеры старались не замечать.

Сегодня, 5 апреля, баррель Brent стоит 68,35 (+0,19%). Рубль по-прежнему уязвим из-за внешних факторов, поэтому на ближайший месяц от него стоит ожидать ослабления.

Учитывая, что цена на нефть торгуется в плюсе, то в первой половине торгов вероятно небольшое укрепление рубля к доллару и евро. На американской сессии я от пары доллар/рубль ожидаю восстановления до 57,69 руб., евро/рубль — до 70,95 руб.

Напомним, 4 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 12 коп. (-0,22%), до 57,44 руб., курс евро — на 9 коп. (-0,13%), до 70,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-13,88%), евро/рубль — 368,0 млн евро (+70,68%).

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