Южно-Сахалинск, 5 апреля, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Горячая пора ожидается на паромной переправе Ванино — Холмск в летние и осенние месяцы: Сахалинское морское пароходство сообщило, что вместо 120 пассажиров на каждом из двух курсирующих между материком и островом паромов смогут уехать только по 50 человек. Снижение пассажировместимости связано с изменением категории транспортной безопасности — паромы старые. Однако жители островного региона предупреждают: тех, кто едет на путину заработать, могут ожидать куда более серьёзные проблемы. В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Лето 2015 года: пассажиры с Сахалина неделями жили на полу вокзала в Ванино

Читайте также: Сахалинских «заложников» на вокзале в свободном порту Ванино стало больше

Всего сейчас на линии между материковым портом Ванино и сахалинским портом Холмск курсируют три парома — дизель-электрохода: «Сахалин-8», «Сахалин-9» и «Сахалин-10».

«Сахалин-10» пассажиров на борт не берет — в нем нет даже пассажирских помещений, он перевозит только опасные грузы, ГСМ, например.

«Сахалин-8» и «Сахалин-9», по проекту, берут на борт по 120 пассажиров каждый. Так и было еще недавно. Но теперь регламент безопасности изменился. Это означает, что в сутки из Ванино смогут уехать не более 100 человек.

В 2015 году летом на вокзале в Ванино скопилось около 1500 человек — рыбообработчики, студенческие стройотряды, сахалинцы и курильчане, возвращавшиеся из отпусков с маленькими детьми. Люди спали на полу, у них закончились деньги на еду, местные власти помогали чем могли, например, предоставляли возможность переночевать в спортивной гостинице, помыться, обеспечивали горячим чаем и кое-какой снедью. Но на такое количество людей в бюджете муниципалитета не было денег.

Ольга Демиденко Лето-2015: на вокзале

Люди, особенно дети, начали болеть простудными и инфекционными заболеваниями. Администрация порто-франко била тревогу — вот-вот могла вспыхнуть эпидемия. Среди пассажиров были и такие, кто решил скоротать время, употребляя спиртные напитки, причем в неограниченном количестве. Транспортные полицейские Ванино практически круглосуточно вынуждены были следить за пассажирами — чтобы не допустить правонарушений. Для эвакуации сахалинцев из Ванино власти обратились за помощью к военным.

Ольга Демиденко Пассажиры поднимаются на борт большого десантного корабля

За людьми пришел большой десантный корабль, с горем пополам пассажиров вывезли на остров. И это при том, что тогда паромы брали на борт по 120 пассажиров каждый, то есть 240 человек в сутки могли уехать.

Что ждет вокзал в свободном порту Ванино предстоящим летом — даже представить сложно.

К тому же наука дает прогноз на очень высокие подходы лосося на Сахалин.

«К вылову планируется 86 тыс. тонн горбуши, 29,2 тыс. тонн кеты. Эта информация наверняка уже есть в кадровых агентствах на материке, и они будут её использовать при вербовке на лососевую путину сезонных рабочих», — сообщило ИА «Сахалин. Инфо».

Областное агентство по рыболовству уже предупредило рыбопромышленников о возможных проблемах и рекомендовало тщательно готовиться к путине и доставке рабочих. Рекомендовано, в частности, доставлять рабочих авиатранспортом, либо морскими судами из других портов РФ, либо из Ванино, но другими судами — не паромами.

Между тем сахалинские СМИ и жители островного региона предупреждают тех, кто планирует поехать на Сахалин за длинным рублем: «Могут быть серьезные проблемы».

«Пусть едут. Заодно на материке развеется миф о «высоких» зарплатах на рыбном промысле Сахалина. Вдобавок посмотрят, как мы тут «икру ложками едим»,

«Ну да. Пусть едут. На Сахалине ведь нет работников, которые за такие деньги согласятся работать. К тому же приезжих кидать с зарплатой проще».

«Да-да! А потом в СМИ появятся «горячие» новости: «У рыбообработчиков, приехавших на сахалинскую путину, нет денег даже на обратную дорогу домой».

«Господи! Убереги людей от «кидалова»! Мне искренне жаль тех людей, которые едут на Сахалин целыми семьями, чтобы заработать денег, чтобы детей прокормить! А потом звонят домой, плачут, просят выслать денег на обратный билет!»

«И не говорите! Это действительно страшное зрелище, когда теплоход «Игорь Фархутдинов» вывозит этих бедолаг-рыбообработчиков с Курил!»

«Я видел это своими глазами! Это очень печальная картина! «Игорь Фархутдинов» пришвартовался к причалу Корсакова, и эти люди сошли на причал. У этих людей, у этих приезжих с материка, у семейных пар слёзы стояли в глазах! На лицах боль и отчаяние! Боль от того, что за путину им заплатили копейки, а многим вообще не заплатили! Кинули! И им не на что было ехать домой! И им не на что было теперь кормить свои семьи, своих детей! А ведь это наши, русские люди, наши соотечественники! Никогда не забуду, как возле морвокзала познакомился с одной семейной парой из Хакасии, из города Абакан. Никогда не забуду, как в магазине над ними смеялись и издевались продавщицы, говорили, мол, так вам и надо, понаехали за длинным рублем, вот теперь и добирайтесь вплавь. Стыдно! Я помог этой паре купить билеты домой. Мы до сих пор общаемся в интернете. Хочу предостеречь других бедолаг: сто раз подумайте, прежде чем ехать на сахалинскую путину!»

«Людям надо думать головой, когда соглашаются на работу «по-чёрному», без контрактов! А для работодателей нужно ужесточить уголовную ответственность за то, что нанимают людей без контрактов!»

«Ох, видел, как они даже с Курил до Сахалина уехать не могли, денег не было, за трап «Игоря Фархутдинова» цеплялись и висели на нем. Страшное зрелище!»

«А островное Агентство по рыболовству, кроме как рекомендации раздавать, предложило помощь? С этой транспортной безопасностью все уже рехнулись совсем».

«Достали! На Сахалине же не живет никто, кроме медведей?! Да?! В 2015 году, в июле, нужно было уехать из Ванино на Сахалин, домой, срочно. Пошел в кассы на паром билет купить, мне сказали, что не раньше, чем через две недели. Я в авиакассы — нашли пару билетов из Хабаровска в Южно-Сахалинск, за 27 800. И что делать?!»

«Пусть нанимают своих, сахалинских, и чтобы оформлено всё было по-белому! А то разговоров про опережающее развитие много, а простому работяге и работы не найти!» — пишут сахалинцы и курильчане в социальных сетях.

Читайте также: «На Сахалине рыбы нет» — на материке и на острове с ужасом ждут путину

Властям Сахалинской области стоит немедленно взять на контроль ситуацию как с пассажирскими перевозками Сахалин — материк, так и с оплатой труда сезонных рабочих. Ситуация, когда во все регионы России с сахалинской путины вместо денег везут долги и отчаяние, повторяется из года в год. А в свободном порту Ванино каждый год с ужасом ждут лета и сотен разъяренных пассажиров на морском вокзале. Властям Хабаровского края, Сахалинской области, муниципальным властям порто-франко Ванино стоит наконец уже выработать совместный план действий, не кивая друг на друга: «Это не наша ответственность».

Как уже неоднократно сообщало ИА REGNUM, почти каждое лето на вокзале в свободном порту Ванино скапливаются сотни измученных пассажиров с маленькими детьми. Новые паромы для Сахалина уже строятся на Амурском судостроительном заводе. Но в предстоящую путину это, понятно, не спасет ситуацию.