Владивосток, 5 апреля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Весна в Приморье хоть и ранняя, но будет затяжной. С конца января тёплые дни чередовались с холодами. Март был значительнее теплее, чем наступивший апрель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Васюкович ИА REGNUM Верба распустилась на севере Приморья

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Елена Васюкович ИА REGNUM Скалы на обмелевшей реке

С начала апреля в Приморье — ураганные ветра и осадки. В северных районах еще лежит снег, в южных уже сошел, но еще холодно.

По данным Примгидромета, есть большая вероятность затоплений из-за тающего снега:

«Несмотря на то, что картина снегозапасов в крае очень пёстрая — где-то снега много, а где-то и вовсе нет — водность рек сохраняется довольно высокой. Так что в случае ранней весны не исключено наложение дождевого паводка на весеннее половодье».

Елена Васюкович ИА REGNUM Горная речка просыпается

А 5 апреля приморцев вновь ожидает мокрый снег с порывами ветра, гололёд.

«Мокрый снег пойдет в Приморье сегодня, 5 апреля, в конце дня. К южным районом края подойдет циклоническая система с двумя центрами. Один менее активный циклон уйдет на юг региона. Другой вихрь будет перемещаться с Желтого на Японское море и далее на север. Ожидаются гололедные явления, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — сообщили синоптики.

Елена Васюкович ИА REGNUM Весна на севере Приморья

Вместе с тем в регионах Дальнего Востока, как и в Приморье в частности, уже бушуют лесные пожары. На данный момент их зафиксировано 53, и площадь увеличивается.

«За сутки площадь, пройденная пожарами на Дальнем Востоке, увеличилась на 20,2 тыс. гектаров. Практически вся она приходится на Амурскую область (18,9 тыс. гектаров). В Приморье полыхали 24 лесных пожара, в Амурской области — 23, в ЕАО — пять пожаров и в Хабаровском крае — один», — сообщили в департаменте лесного хозяйства ДФО.

С начала пожароопасного периода на Дальнем Востоке уже зарегистрировано 150 лесных пожаров на площади 37,3 тысячи гектаров. За аналогичный период 2017 года — 119 пожаров на площади 54,7 тысячи гектаров.