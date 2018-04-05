Лондон оценил союзников и обвинил Россию в «троянской» войне: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Поход на Россию: через «дело Скрипаля» Лондон оценивает своих союзников;
- «Операция Троя»: украинскую тему используют для продления антироссийских санкций;
- Ещё один груз: обязательные алименты детей родителям хотят ввести на Украине;
- Расселить и снести везде: Медведев поддержал общероссийскую реновацию;
- Коррупционная нерпа: разрешение Минсельхоза на вылов нерпы проверит прокуратура.